Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Zeynep Sönmez kaza geçirdi: Fransa Açık'tan çekildi

Zeynep Sönmez kaza geçirdi: Fransa Açık'tan çekildi

Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta geçirdiği kaza nedeniyle sakatlanarak çiftler maçından çekildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Zeynep Sönmez kaza geçirdi: Fransa Açık'tan çekildi
Son Güncelleme:

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) çiftler kategorisinde de veda etti.

Harikasın Zeynep Sönmez: Milli tenisçimiz Fransa Açık'ta 2. tura yükseldiHarikasın Zeynep Sönmez: Milli tenisçimiz Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi

Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez ile Alman Tatjana Maria, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska çiftiyle karşılaştı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

REKLAM TABELASINA TAKILARAK DÜŞTÜ

Milli tenisçi Zeynep, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.

Zeynep Sönmez kaza geçirdi: Fransa Açık'tan çekildi - Resim : 3
Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.
Zeynep Sönmez, teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Zeynep Sönmez Fransa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro