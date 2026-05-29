Zeynep Sönmez kaza geçirdi: Fransa Açık'tan çekildi
Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta geçirdiği kaza nedeniyle sakatlanarak çiftler maçından çekildi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) çiftler kategorisinde de veda etti.
Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez ile Alman Tatjana Maria, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska çiftiyle karşılaştı.
REKLAM TABELASINA TAKILARAK DÜŞTÜ
Milli tenisçi Zeynep, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.
Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.
Zeynep Sönmez, teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti. (AA)
