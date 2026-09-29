Zeynep Sönmez imzayı attı: Resmen açıklandı

Milli tenisçi Zeynep Yılmaz, HDI Sigorta ile üç yıllık ana sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Resmen açıklandı.

İlk kez "Profesyonel Sporcu Sigortası" güvencesine kavuşan Sönmez, işbirliği süresince katıldığı tüm resmi müsabakalarda HDI Sigorta logosunu formasında taşıyacak.

Sönmez'e, üç yıllık anlaşma kapsamında profesyonel spor yaşamının ihtiyaçları doğrultusunda özel bir güvence paketi sunulacak.

"BİRLİKTE GÜZEL BİR YOLCULUK YAPACAĞIZ"

Milli tenisçi Sönmez de tenisin kendisi için yalnızca başarılı olmak ya da dünya sıralamasında iyi bir yere gelmekten ibaret olmadığını söyledi.

Sönmez, hikayesinin başkalarına ulaşması, mücadelesinin anlaşılması ve özellikle genç sporculara ilham verebilmenin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte çalıştığım markalarla kendimi aynı ailenin parçası gibi hissetmeyi önemsiyorum. HDI Sigorta ile ilk andan itibaren bu samimiyeti ve yakınlığı hissettim. Yılın büyük bölümünü turnuvalar nedeniyle farklı ülkelerde geçiriyorum. Böyle yoğun bir yolculukta yanımda güçlü bir destek olduğunu bilmek bana güven veriyor. Yanımda olduğu için HDI Sigorta ailesine çok teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel bir yolculuk yapacağımıza inanıyorum." (AA)