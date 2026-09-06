Zeynep Sönmez 3. tura kaldı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çift kadınlar kategorisinde Alman partneri Tatjana Maria ile birlikte 3. tura yükselmeyi başardı.

New York'ta düzenlenen sezonun son Grand Slam turnuvasında tek kadınlar mücadelesine ilk turda veda eden Zeynep Sönmez, çiftlerde ise başarılı performansını sürdürüyor. Milli tenisçi, Tatjana Maria ile oluşturduğu takım ile turnuvanın 2. turunda 3 numaralı seribaşı Kazak Anna Danilina ve Sırp Aleksandra Krunic ikilisine karşı korta çıktı.

ÖNE GEÇMEYİ BAŞARDILAR

Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Zeynep Sönmez ve Tatjana Maria, ilk seti 6-1'lik skorla kaybetti. İkinci sette ise oyununu toparlayan ikili, mücadelede üstünlüğü ele geçirdi. Sönmez ve Maria, setin ilerleyen bölümünde 6-5 öne geçmeyi başardı.

HÜKMEN GALİP GELDİLER

Bu skorun ardından rakip takımda Aleksandra Krunic'in yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edememesi üzerine Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti maçı hükmen kazanarak adını 3. tura yazdırdı.

Milli tenisçi ve Alman partnerinin bir sonraki turdaki rakipleri ise ABD'den Robin Montgomery ile Ashlyn Krueger olacak. Zeynep Sönmez ve Tatjana Maria, güçlü rakipleri karşısında çeyrek final yolunda mücadele verecek.