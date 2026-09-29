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Zeki Çelik isyan etti

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya karşı 4-1 mağlup olmasından sonra Zeki Çelik açıklamalarda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Zeki Çelik isyan etti

29 yaşındaki Milli futbolcu, İtalya'ya karşı alınan skordan kaynaklı büyük hayal kırıklığı ve üzüntü hissettiklerini söyleyerek karşılaşmanın bu şekilde sona ermemesi gerektiğini söyledi.

"BÖYLE OYNAMAMAMIZ LAZIMDI"

Zeki Çelik, maçın sonunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı."

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İtalya'nın kaliteli bir ekip olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, buna karşın kendi sahalarında 4-1'lik ağır bir mağlubiyet almalarının kendileri açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz."

Milli takımımız Uluslar Ligi A Grubundaki bir sonraki mücadelesini Belçika'ya karşı 2 Ekim'de deplasmanda oynayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Vincenzo Montella
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