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Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi?

Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi çeyrek finalinde 23 Temmuz'da Çin'de Kanada ile karşı karşıya gelecek. Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'daki Kanada maçında oynayabilecek mi?

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi? - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finale kaldı.

Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi? - Fotoğraf: 2
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Çin'de oynanacak çeyrek final maçındaki rakibimiz Kanada. 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak karşılaşmanın başlama saati TSİ 11.00.

Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi? - Fotoğraf: 3
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VNL'de çeyrek finaldeki diğer maçlar şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri-Çin
İtalya-Hollanda
Brezilya-Japonya

Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi? - Fotoğraf: 4
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Milli Takımımız, Kanada'yı geçmesi halinde yarı finalde ABD-Çin maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi? - Fotoğraf: 5
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Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'daki Kanada maçında oynayabilecek mi?

Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi? - Fotoğraf: 6
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Zehra Güneş, Milli Takım'ın İstanbul'da yaptığı kampta bel ağrılarından şikayet etmişti. Bunun üzerine yapılan kontrollerde lomber diskopati (disk kaynaklı bel ağrısı) saptanmıştı. O yüzden de Milletler Ligi'nde ilk 2 haftada forma giyememişti.

Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi? - Fotoğraf: 7
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Ancak Zehra Güneş, bunu atlatıp, Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılan 3. hafta maçlarında oynamıştı.

Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi? - Fotoğraf: 8
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Milli oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bir rahatsızlığını daha açıklamıştı.

Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi? - Fotoğraf: 9
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Zehra, bu sezon bir maçta anksiyete atağı geçirdiğini belirterek, maç sonunda derin nefes çektiğini ve titrediğini söylemişti.

Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi? - Fotoğraf: 10
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Ancak Zehra, kendisini kontrol etmeyi öğrendiğini de ifade etmişti. Bu rahatsızlığının Zehra Güneş'in Kanada maçında oynamasına engel teşkil etmesi beklenmiyor.

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