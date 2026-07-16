Zehra Güneş'in rahatsızlığı ne? 23 Temmuz'da kritik Kanada maçında oynayabilecek mi?

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Zehra Güneş, Milli Takım'ın İstanbul'da yaptığı kampta bel ağrılarından şikayet etmişti. Bunun üzerine yapılan kontrollerde lomber diskopati (disk kaynaklı bel ağrısı) saptanmıştı. O yüzden de Milletler Ligi'nde ilk 2 haftada forma giyememişti.