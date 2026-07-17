Zehra Güneş de gözyaşlarıyla veda etmişti: Yeni takımı belli oldu

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Vakıfbank kariyerinde uzun yıllar Zehra Güneş'le birlikte forma giydi. Güneş, Aykaç'ın ayrılığı üzerine "Ben buna hazır değilim ya galiba off! Bu çok duygusal bir konuşma olacak

benim için. Çünkü ben sezon sonunu beklemiştim. Herhalde ben o zaman

ağlarım diye düşünüyordum. Ben bu kulübün kapısından ilk girdiğim gün sen

antrenman yapıyordun. Ve VakıfBank adı altında yazdığım bütün başarılarla hep birlikteydik. Her takımda, küçük takımda, yıldız takımda, genç takımda seninle bu formayı paylaştığım için inanılmaz şanslıyım. En yakın arkadaşlarımdan biri olduğun için inanılmaz şanslıyım" demiş ve gözyaşlarını tutamamıştı.