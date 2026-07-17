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Zehra Güneş de gözyaşlarıyla veda etmişti: Yeni takımı belli oldu

Vakıfbank'tan ayrılan Ayça Aykaç, Galatasaray Daikin'e transfer oldu. Aykaç'ın vedası sırasında Zehra Güneş'le diyaloğu gündem olmuştu. Güneş takım arkadaşına veda ederken gözyaşlarını tutamamıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Zehra Güneş de gözyaşlarıyla veda etmişti: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 1
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Altyapısından yetiştiği Vakıfbank'a yıllar sonra veda eden Ayça Aykaç'ın yeni takımı belli oldu.

Zehra Güneş de gözyaşlarıyla veda etmişti: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 2
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Milli libero, Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin'e transfer oldu.

Zehra Güneş de gözyaşlarıyla veda etmişti: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 3
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Galatasaray Daikin'den yapılan açıklamaya göre; taraflar arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Zehra Güneş de gözyaşlarıyla veda etmişti: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 4
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Galatasaray'dan transfere dair yapılan açıklamada, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Ayça Aykaç’ı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 1996 doğumlu Türk libero ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı" denildi.

Zehra Güneş de gözyaşlarıyla veda etmişti: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 5
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Milli voleybolcu, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda da yer aldı. Aykaç'ın İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda milli formayı giymesi bekleniyor.

Zehra Güneş de gözyaşlarıyla veda etmişti: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 6
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Ayça Aykaç Vakıfbank kariyerinde 7 Türkiye Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 4 Türkiye Süper Kupası, 5 Türkiye Kupası ve 5 Şampiyonlar Ligi; milli takım kariyerinde ise 1 Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş de gözyaşlarıyla veda etmişti: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 7
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Vakıfbank kariyerinde uzun yıllar Zehra Güneş'le birlikte forma giydi. Güneş, Aykaç'ın ayrılığı üzerine "Ben buna hazır değilim ya galiba off! Bu çok duygusal bir konuşma olacak
benim için. Çünkü ben sezon sonunu beklemiştim. Herhalde ben o zaman
ağlarım diye düşünüyordum. Ben bu kulübün kapısından ilk girdiğim gün sen
antrenman yapıyordun. Ve VakıfBank adı altında yazdığım bütün başarılarla hep birlikteydik. Her takımda, küçük takımda, yıldız takımda, genç takımda seninle bu formayı paylaştığım için inanılmaz şanslıyım. En yakın arkadaşlarımdan biri olduğun için inanılmaz şanslıyım" demiş ve gözyaşlarını tutamamıştı.

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