Zafer zafer zafer: Bizim kızlar süper

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verirken, genç kızlarımız da fırtına gibi esiyor.

Balkan Şampiyonası'nda 2 yaş grubundaki kızlarımız da harikalar yaratıyor.

U17 Milli Takımımız, Kosova'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 (25-14, 25-15, 25-19) mağlup etti.



Millilerimiz böylece 4. maçını da kazanmış oldu.

U17 Milli Takımımız, grup etabındaki beşinci ve son maçında 25 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'da Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

U16'DA DA 4'TE 4

U16 Milli Takımımız da Balkan Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

Millilerimiz, 21-25 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda dördüncü maçında Sırbistan'ı 3-0 (25-16, 25-23, 25-16) mağlup ederek turnuvada dörtte dört yaptı.



U16 Milli Takımımız, grup etabının beşinci ve son maçında 25 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da Yunanistan ile karşılaşacak.