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Zafer zafer zafer: Bizim kızlar süper

Voleybolda genç kızlarımız fırtına gibi esiyor. Balkan Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptık.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Zafer zafer zafer: Bizim kızlar süper

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verirken, genç kızlarımız da fırtına gibi esiyor.

Harikasınız Filenin Sultanları harika: Milletler Ligi'nde yarı finaldeyizHarikasınız Filenin Sultanları harika: Milletler Ligi'nde yarı finaldeyiz

Balkan Şampiyonası'nda 2 yaş grubundaki kızlarımız da harikalar yaratıyor.
U17 Milli Takımımız, Kosova'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 (25-14, 25-15, 25-19) mağlup etti.

Zafer zafer zafer: Bizim kızlar süper - Resim : 2
Millilerimiz böylece 4. maçını da kazanmış oldu.
U17 Milli Takımımız, grup etabındaki beşinci ve son maçında 25 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'da Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

U16'DA DA 4'TE 4

U16 Milli Takımımız da Balkan Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
Millilerimiz, 21-25 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda dördüncü maçında Sırbistan'ı 3-0 (25-16, 25-23, 25-16) mağlup ederek turnuvada dörtte dört yaptı.

Zafer zafer zafer: Bizim kızlar süper - Resim : 3
U16 Milli Takımımız, grup etabının beşinci ve son maçında 25 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da Yunanistan ile karşılaşacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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