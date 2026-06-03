"Yürüyen hazine" Aryna Sabalenka'nın nişanlısı da "Yürüyen servet" çıktı: Türkiye'de detayı

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İkilinin birlikteliği nişandan sonra evliliğe gidiyor. Sabalenka, verdiği bir röportajda "Zor bir dönemden geçtim ve o dönemde onun yanımda olması, beni her zaman neşelendirmesi, her zaman eğlenceli şeyler yapmamızı sağlaması beni çok mutlu etti. Yani evet, o benim en büyük desteğim ve evet onun yanımda olması beni gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.