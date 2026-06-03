"Yürüyen hazine" Aryna Sabalenka'nın nişanlısı da "Yürüyen servet" çıktı: Türkiye'de detayı
Tenisten ve sponsorluklardan kazandığı parayla ve maçlardaki pahalı kolyesiyle adı "Yürüyen hazine"ye çıkan Aryna Sabalenka'nın nişanlısının da "Yürüyen servet" olduğu ortaya çıktı.
Kadınlar teniste dünyanın 1 numarası olan Aryna Sabalenka, kazandığı parayla da spor dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Tenisten 50 milyon doların üstünde para kazandığı bilinen Sabalenka'nın sponsorluklardan da milyonlarca dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.
Şu anda Fransa Açık'ta mücadele eden ve favori olarak gösterilen Belaruslu tenisçi, maçlara 76 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon lira) değerindeki kolyesiyle çıkıyor.
"Para parayı" çeker sözü Sabalenka'da da kanıtlandı. Belaruslu olan ancak Miami'de yaşayan ünlü tenisçinin nişanlısının da milyarder olduğu ortaya çıktı.
Sabalenka'ya geçtiğimiz mart ayında çok büyük ve pahalı bir pırlanta yüzükle evlilik teklifi yapan kişi Yunan asıllı Brezilyalı Georgios Frangulis.
İkilinin birlikteliği nişandan sonra evliliğe gidiyor. Sabalenka, verdiği bir röportajda "Zor bir dönemden geçtim ve o dönemde onun yanımda olması, beni her zaman neşelendirmesi, her zaman eğlenceli şeyler yapmamızı sağlaması beni çok mutlu etti. Yani evet, o benim en büyük desteğim ve evet onun yanımda olması beni gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.
Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğup büyüyen Frangulis'in ailesi Yunanistan'ın Selanik şehrinden göçmüş. O da Sabalenka gibi Florida Miami'de yaşıyor.
2016 yılında Frangulis, Brezilya meyvesi açai bazlı bir marka olan Oakberry'yi piyasaya sürmüş. Şu anda dünyanın dört bir yanında mağazası bulunuyor ve milyonlarca dolar kazanıyor.
Ocak 2024'ten bu yana Oakberry, Sabalenka'nın sponsorlarından biri. Sabalenka, "Çoğu zaman Oakberry kasesini tercih ediyorum; bence sağlıklı ve güne başlamak için iyi bir şey. İçinde istediğiniz her şey var: protein, karbonhidrat, vitaminler, meyve. Enerji dolu bir kase gibi, bu yüzden yedikten sonra kendimi hazır hissediyorum. Mükemmel bir atıştırmalık veya öğün" dedi.
Sabalenka'nın nişanlısının Türkiye detayı da var. Çünkü markasının Türkiye'de de mağazaları bulunuyor. Sabalenka'nın dünyanın neresinde olursa olsun her maçına giden Frangulis, ayrıca Formula yarışlarına da katılıyor.