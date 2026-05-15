Yunanistan'ı sallamıştı: Abderrahim Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Yunanistan'ın Olympiacos Piraeus takımında forma giyen Yasmine Abderrahim'i transfer ettiğini duyurdu.
Açıklamada "Kadın Voleybol Takımımız, 2026/267 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Yasmine Abderrahim ile sözleşme imzaladı. Yasmine Abderrahim’e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.
YASMİNE ABDERRAHİM KİMDİR)
16 Nisan 1999 tarihinde Cezayir’de dünyaya gelen Yasmine Abderrahim, 182 cm boyunda olup smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca; ASW Béjaïa, Istres Provence Volley, Pays d’Aix Venelles ve Olympiacos Piraeus formaları giymiştir.
Bireysel Başarıları:
2025/26 Yunan Kupası – En İyi Smaçör
2024/25 Yunanistan A1 Ligi – En İyi Smaçör
2024/25 Yunanistan A1 Ligi – En İyi Servis Atan Oyuncu
2017/18 Cezayir Ligi – En İyi Smaçör
2015 Afrika Kadınlar Şampiyonası U20 – En İyi Hücum Eden Oyuncu
Kulüp Başarıları:
2025/26 Yunanistan Süper Kupası – İkincilik
2025/26 Yunan Kupası – Üçüncülük
2024/25 Yunanistan A1 Ligi – Şampiyonluk
2024/25 Yunanistan Süper Kupası – Şampiyonluk
2024/25 Yunan Kupası – Şampiyonluk
2022/23 Fransa Kupası – Üçüncülük
2021/22 Fransa Ligi – Üçüncülük
2020/21 Fransa Kupası – İkincilik
2018/19 Élite – İkincilik
2018/19 Fransa Amatör Kupası – İkincilik
2017/18 Cezayir Kupası – İkincilik
2015/16 Cezayir Ligi – Şampiyonluk
2014/15 Cezayir Ligi – İkincilik
2014/15 Cezayir Kupası – İkincilik
2011/12 Cezayir Kupası – İkincilik
2009/10 Cezayir Ligi – Üçüncülük
2008/09 Cezayir Kupası – Üçüncülük
2008/09 Cezayir Ligi – İkincilik
Milli Takım Başarıları:
2023 Pan Arab Games – Şampiyonluk
2015 Afrika Kadınlar Şampiyonası U20 – İkincilik
2014 Afrika Kadınlar Şampiyonası U18 – Üçüncülük
2013 Afrika Kadınlar Şampiyonası U20 – İkincilik
2013 Afrika Kadınlar Şampiyonası U18 – Üçüncülük