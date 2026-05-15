Yunanistan'ı sallamıştı: Abderrahim Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Yunanistan'ın Olympiacos Piraeus takımında forma giyen Yasmine Abderrahim'i transfer ettiğini duyurdu.

Açıklamada "Kadın Voleybol Takımımız, 2026/267 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Yasmine Abderrahim ile sözleşme imzaladı. Yasmine Abderrahim’e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.

YASMİNE ABDERRAHİM KİMDİR)

16 Nisan 1999 tarihinde Cezayir’de dünyaya gelen Yasmine Abderrahim, 182 cm boyunda olup smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca; ASW Béjaïa, Istres Provence Volley, Pays d’Aix Venelles ve Olympiacos Piraeus formaları giymiştir.



Bireysel Başarıları:

2025/26 Yunan Kupası – En İyi Smaçör

2024/25 Yunanistan A1 Ligi – En İyi Smaçör

2024/25 Yunanistan A1 Ligi – En İyi Servis Atan Oyuncu

2017/18 Cezayir Ligi – En İyi Smaçör

2015 Afrika Kadınlar Şampiyonası U20 – En İyi Hücum Eden Oyuncu

Kulüp Başarıları:

2025/26 Yunanistan Süper Kupası – İkincilik

2025/26 Yunan Kupası – Üçüncülük

2024/25 Yunanistan A1 Ligi – Şampiyonluk

2024/25 Yunanistan Süper Kupası – Şampiyonluk

2024/25 Yunan Kupası – Şampiyonluk

2022/23 Fransa Kupası – Üçüncülük

2021/22 Fransa Ligi – Üçüncülük

2020/21 Fransa Kupası – İkincilik

2018/19 Élite – İkincilik

2018/19 Fransa Amatör Kupası – İkincilik

2017/18 Cezayir Kupası – İkincilik

2015/16 Cezayir Ligi – Şampiyonluk

2014/15 Cezayir Ligi – İkincilik

2014/15 Cezayir Kupası – İkincilik

2011/12 Cezayir Kupası – İkincilik

2009/10 Cezayir Ligi – Üçüncülük

2008/09 Cezayir Kupası – Üçüncülük

2008/09 Cezayir Ligi – İkincilik

Milli Takım Başarıları:

2023 Pan Arab Games – Şampiyonluk

2015 Afrika Kadınlar Şampiyonası U20 – İkincilik

2014 Afrika Kadınlar Şampiyonası U18 – Üçüncülük

2013 Afrika Kadınlar Şampiyonası U20 – İkincilik

2013 Afrika Kadınlar Şampiyonası U18 – Üçüncülük