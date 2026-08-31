Yüksel Yıldırım Fenerbahçe'yi övdü: Kendi hocasını eleştirdi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZDEN ÇOK ÜSTÜN"

Sarı-lacivertlileri için övgü dolu sözler sarf eden Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe bizden çok üstün takım. Bizim rakibimiz de değil. Bizim 7 sakatımız vardı. 6'sı ilk 11 oyuncusuydu" dedi.

Yüksel Yıldırım'ın konuşması şu şekilde:

Elimizden gelen mücadeleyi verdik ama Göztepe maçındaki gibi 3. dakikada gol yedik. Samsunspor'un maç başında gol yeme alışkanlığını sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım. Gerekeni yapması lazım.

"UCUZ KURTULDUK"

Bu kadar eksikle Fenerbahçe'ye direndik. Marius sakattı, Fatih sakatlandı. Biz 2-0 ile ucuz kurtulduk. Fenerbahçe fark yapabilirdi. Takım direndi.

"SAMSUNSPOR'UN ÖLÜSÜ İLK 8'DE OLUR"

Bizim hedefimiz 5'inci, 6'ıncı, 7'inci olmak. Samsunspor'un ölüsü ilk 8'de olur. Sakatlar geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli aradan sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u görecek.

"MÜCADELEYE DEVAM"

O zamana kadar alabileceğimiz kadar puan alacağız. İlk 5 hafta fikstürümüz var. 3 haftada 4 puanımız var, iyi mi değil, kötü mü değil. Mücadeleye devam.