Yok artık Trabzonspor! Dakika başı gol attı: Rakibini 20-0 yendi
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Şile Bilgidoğa'yı 20-0 mağlup etti ve inanılmaz bir zafere imza attı.
Bordo-mavililer, Kadınlar Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Şile Bilgidoğa deplasmanına çıktı.
Şile Stadı'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 20-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
TRABZONSPOR DAKİKA BAŞI GOL ATTI
Gol olup yağan Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Bordo mavililere Natalia Oleszkiewicz (9), Azra Ardos (3), Paula Ruess, Rabiya İsgi, Asia Bragonzi, Donjeta Halilaj (2), Valentina Troka (2) ve Amira Ould Braham attı.
NATALIA OLESZKIEWICZ 9 GOLLE TARİHE GEÇTİ
Trabzonspor forması giyen Natalia Oleszkiewicz, Şile Bilgidoğa ağlarına bıraktığı 9 gol ile tarihe geçmeyi başardı.
Bu sonuçla Trabzonspor, ligi 76 puanla Fenerbahçe arsaVev'in arkasında 2. sırada bitirdi.