Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Şile Bilgidoğa'yı 20-0 mağlup etti ve inanılmaz bir zafere imza attı.

Yok artık Trabzonspor! Dakika başı gol attı: Rakibini 20-0 yendi

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nde sahalarda ender rastlanacak bir olaya imza atarak Şile Bilgidoğa’yı 20-0 mağlup etti.
Bordo-mavililer, Kadınlar Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Şile Bilgidoğa deplasmanına çıktı.
Şile Stadı'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 20-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

TRABZONSPOR DAKİKA BAŞI GOL ATTI

Gol olup yağan Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Bordo mavililere Natalia Oleszkiewicz (9), Azra Ardos (3), Paula Ruess, Rabiya İsgi, Asia Bragonzi, Donjeta Halilaj (2), Valentina Troka (2) ve Amira Ould Braham attı.

NATALIA OLESZKIEWICZ 9 GOLLE TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor forması giyen Natalia Oleszkiewicz, Şile Bilgidoğa ağlarına bıraktığı 9 gol ile tarihe geçmeyi başardı.
Bu sonuçla Trabzonspor, ligi 76 puanla Fenerbahçe arsaVev'in arkasında 2. sırada bitirdi.

