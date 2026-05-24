Yok artık Arda Güler: İspanyollar inanamadı

İspanya La Liga’nın son haftasında Real Madrid sahasında Athletic Bilbao’yla karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar sahadan 4-2’lik skorla galip ayrıldı.

Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 11’de Garcia, 40’ta Bellingham, 50’de Mbappe ve 87’de Brahim Diaz kaydetti. Konuk ekibin golleriyse 45’te Guruteza ve 90’da Izeta’dan geldi.

'SEZONU KAPATTI' DERKEN MAÇA ÇIKTI

Yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen Arda Güler, 72. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldızın bu kadar hızlı iyileşmesi herkesi şaşırtırken performansı büyük beğeni topladı.

TARAFTARLAR HAYRAN KALDI

Arda Güler’in özellikle 4. goldeki uzun pası taraftarları hayran bıraktı. Sosyal medyadan yorum yapan İspanyol taraftarlar, sakatlıktan döner dönmez harika bir performans sergileyen Arda Güler için övgü dolu sözler sarf etti.

EN ÇOK ASİST YAPAN FUTBOLCU OLDU

Milli yıldızımız bu sezon kaydettiği 9 asistle bu sezon Real Madrid’de en çok asist yapan futbolcu oldu.