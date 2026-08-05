Yılmaz Vural'la şampiyonluk kovalıyordu: Ligden çekildiler

Ligler başlamadan bir çekilme haberi daha geldi. İzmir temsilcisi Altınordu'nun lige katılmayacağını açıklamasının ardından Menemen FK da havlu attı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Menemen FK, ligden çekildiğini duyurdu.

Kulübün başkanı Bilgin Tokul, yazılı açıklamasında "sadece ekonomik değil manevi anlamda da yalnız kaldıklarını" belirtti.

İyi niyetli girişimler, destek arayışları ve çözüm çabalarına rağmen Menemen Futbol Kulübü'nün ayakta kalmasını sağlayacak şartların oluşmadığını aktaran Tokul, açıklamasında "Bu nedenle üzülerek ifade ediyoruz ki Menemen Futbol Kulübü'nü ligden çekme kararı artık bir tercih değil, içinde bulunduğumuz şartların bize dayattığı acı bir zorunluluktur. Hiçbir başkan, hiçbir yönetici, 100 yıla yaklaşan bir kulübün tarihine böyle bir karar yazdırmak istemez ama bazen insanın gücü, omuzlarına yüklenen yükü taşımaya yetmez." ifadelerine yer verdi.

YILMAZ VURAL İLE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERMİŞTİ

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, 26 Ekim 2023 tarihinde TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'nın başına geçmiş, sezon sonuna kadar 29 resmi maçta takımın çalıştırarak Play-Off mücadelesi verdikten sonra Haziran 2024'te görevinden ayrılmıştı.