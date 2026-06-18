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Yılın en iyi oyunu belirlenecek: 32 oyun seçildi

İçerik üreticileri ve oyuncu toplulukları, Red Bull Login’de bir araya gelecek. 28 Haziran Pazar günü Paribu Art’ta gerçekleşecek etkinlikte, farklı türlerden seçilen 32 oyun jüri ve izleyicilerin oylarıyla değerlendirilecek.

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Yılın en iyi oyunu belirlenecek: 32 oyun seçildi

Red Bull Login, oyun tutkunlarını 28 Haziran Pazar günü Terminal Kadıköy’de yer alan Paribu Art’ta ağırlamaya hazırlanıyor. Oyun dünyasına dair güncel gelişmelerin, toplulukların öne çıkardığı yapımların ve yılın dikkat çeken oyunlarının konuşulacağı etkinlikte, izleyiciler de oylamalarıyla etkinliğin bir parçası olacak.

Yılın en iyi oyunu belirlenecek: 32 oyun seçildi - Resim : 1Etkinliğin ev sahipliğini Türkiye’nin en çok takip edilen oyun yayıncılarından Enis Kirazoğlu üstlenirken, programın sunuculuğunu içerik üreticisi Limonify gerçekleştirecek. Oyun dünyasının farklı alanlarında içerikleriyle öne çıkan, ⁠Orhun Kayaalp, Dost Kayaoğlu, ⁠Batu Bozkan, ⁠Efe Uygaç, ⁠Ege Arseven, ⁠Ersin Kılıç, ⁠Selin Yoko, Gürkan Gürak, ⁠Gül Gürak, ⁠Faruk Akıncı ise jüri koltuğunda yer alacak.

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YILIN EN İYİ VE EN OVERRATED OYUNU BELİRLENECEK

Red Bull Login’de, oyun dünyasının farklı türlerinden seçilen 32 oyun eleme usulü bir turnuva formatında karşı karşıya gelecek. Red Bull Login’de jüri üyeleri ve izleyiciler, her eşleşmede favori oyunlarını belirleyerek bir sonraki tura taşıyacak. Gün sonunda tüm eşleşmelerin tamamlanmasıyla birlikte topluluğun oylarıyla “En İyi Oyun” seçilecek.

Yılın en iyi oyunu belirlenecek: 32 oyun seçildi - Resim : 3Bunun yanı sıra eşleşmelerde elenen oyunlar arasından gerçekleştirilecek ayrı bir oylamayla “En Overrated Oyun” ve “Yılın Çıkışı En Beklenen Oyunu” da belirlenecek.
Böylece oyun topluluğunun tercihleri ile içerik üreticilerinin bakış açıları aynı platformda buluşacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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