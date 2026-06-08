Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde tribün bölümü ağır hasar gören 7 Ocak Stadyumu, güvenlik gerekçesiyle kontrollü biçimde yıkılmıştı. Osmaniye'nin yeniden inşa ve ihyası kapsamında öncelikli projeler arasına alınan stadyumda çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor. İnşaatın yüzde 70'inin tamamlandığı açıklandı.

BÜYÜK HEDEFLER

Yeni stadyumun salt bir spor tesisi olmanın ötesinde kente çok katmanlı bir katkı sunması hedefleniyor. Hem profesyonel hem de amatör spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak modern yapının Osmaniye'nin spor altyapısını köklü biçimde güçlendireceği değerlendiriliyor. Bölgedeki spor kültürünün gelişimine de önemli katkı sağlaması beklenen proje, depremin yaralarını sararken gelecek için de bölgeden umut kaynağı oldu.

DEPREM BÖLGESİNDE UMUT PROJESİ

6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkilerinin hâlâ hissedildiği Osmaniye'de 7 Ocak Stadyumu'nun yeniden ayağa kalkması, şehrin direniş ve yeniden doğuş hikayesinin sembolik bir parçası haline geldi.