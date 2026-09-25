Yeşil sahaların efsanesinden ağızları açık bırakan itiraf: Servetimin yüzde 99'u yok oldu

Bir dönem Türk futboluna da damga vuran, dünya futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri kabul edilen yıldız isim, geçmişte yaşadığı korkunç mali felaketi ilk kez bu kadar net anlattı.

Katıldığı uluslararası bir panelde mikrofonu eline alan Roberto Carlos, yaptığı açıklamayla salondakileri adeta şoke etti.

"HER ŞEYİMİ SIFIRLAMIŞLAR!"

Yeşil sahalarda kazandığı milyonlarca euro'luk servetin nasıl bir gecede uçup gittiğini anlatan efsane isim, arkasından çevrilen dolapları tek tek ifşaladı.

Eski menajeri ve en yakınındaki isimler tarafından mağdur edildiğini belirten dev isim, şu şok ifadeleri kullandı:"Hesabımda tek bir kuruş bile bırakmamışlar! Perşembe gece yarısı saat 00.00'da yatağıma yattım. Cuma sabahı uyandığımda ise varlığından bile haberim olmayan bir yığın belge elime ulaştı. İşte o an bütün birikimimi ve geçmişimi kaybettiğimi anladım!"

O İSİM HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Futbol dünyasını sarsan bu acı itirafın sahibi, Real Madrid ve Fenerbahçe'nin unutulmaz sol beki Roberto Carlos'tan başkası değildi!

Brezilyalı efsane, kazandığı devasa servetin %99'unu kaybetme sürecini anlatırken genç futbolculara da adeta uyarıda bulundu: "Benim düştüğüm hataya sakın düşmeyin, etrafınızdaki insanlara körü körüne güvenmeyin"

SADECE O DEĞİL, BAŞKA BİR EFSANE DE BENZER MAĞDURİYETİ YAŞAMIŞ

Aynı toplantıda söz alan bir diğer efsane kaleci Julio Cesar da benzer bir tuzağa düştüğünü itiraf etti! 2012 yılında menajeri tarafından kandırıldığını ve bankalara borçlandığını söyleyen Cesar, futbolcuların kariyer sonlarında büyük bir risk altında olduğunu vurguladı.

PEKİ TÜM VARLIĞINI KAYBEDEN ROBERTO CARLOS ŞU AN NE YAPIYOR?

Ağır mali çöküşe rağmen pes etmediğini belirten ünlü yıldız, hayatını profesyonel bir ekiple yeniden düzene soktuğunu ve şu anda Real Madrid'in küresel elçisi olarak görevine devam ettiğini açıkladı.