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Halk TV Spor Yeşil Burun alın buyurun: Bizim milli takıma duyurulur

Yeşil Burun alın buyurun: Bizim milli takıma duyurulur

Afrika açıklarında bir ada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nda 2. puanını Uruguay maçında aldı. Yeşil Burun, Dünya Kupası'nda ilk golünü de attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Yeşil Burun alın buyurun: Bizim milli takıma duyurulur

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı.
Afrika açıklarında bir ada ülkesi olan ve tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti.

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Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü de Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'a karşı attı. Bizim milli takım ise 3 maçta sıfır çekerken gol bile atamadı.
H Grubu'nda bugün oynanan maçların ardından İspanya 4 puanla liderlik koltuğunda otururken, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın 2'şer, Suudi Arabistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.
Gruptaki son maçlarda Uruguay ile İspanya, Yeşil Burun Adaları ile de Suudi Arabistan karşılaşacak.

URUGUAY-YEŞİL BURUN ADALARI: 2-2

Stat: Miami
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (Norveç)
Uruguay: Muslera, Varela, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte (Dk. 70 Cruz), Bentancur, Canobbio, Araujo (Dk. 82 Araujo), Valverde, Vinas (Dk. 70 Nunez)
Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Pina (Dk. 71 Laros Duarte), Arcanjo (Dk. 46 Deroy Duarte), Mendes, Monteiro (Dk. 80 Semedo), Rodrigues (Dk. 59 Varela), Tavares (Dk. 59 Costa)
Goller: Dk. 21 Pina, Dk. 61 Varela (Yeşil Burun Adaları), Dk. 44 Araujo, Dk. 45+6 Canobbio (Uruguay)
Sarı kartlar: Dk. 5 Cabral, Dk. 90+3 Borges (Yeşil Burun Adaları), Dk. 20 Bentancur, Dk. 58 Olivera (Uruguay)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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