Yenildik ama ezilmedik!
Türkiye, dünya sıralamasında 1 numarada olan Polonya'ya başabaş bir oyundan sonra uzatma setinde yenildi.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasının ikinci maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.
Polonya'nın Gliwice şehrindeki maçta ekibimiz dünya sıralamasının 1 numarasındaki rakibine uzatma setinde yenilde.
POLONYA-TÜRKİYE: 3-2
SALON: PreZero Arena
HAKEMLER: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Vladimir Simonovic (İsviçre)
POLONYA: Komenda, Szalpuk, Jakubiszak, Boladz, Sliwka, Lemanski, Granieczny (L) (Sawicki, Ciunajtis, Gierzot, Nowak, Nasevich)
TÜRKİYE: Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Murat, Berkay (L) (Kaan, Cafer, Mirza, Beytullah (L), Hilmi, Samet)
SETLER: 26-28, 25-19, 25-21, 19-25, 15-11
SÜRE: 140 dakika
Kalan maçlarımızın programı şu şekilde:
27 Haziran Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Arjantin (TRT Spor Yıldız/S Sport)
28 Haziran Pazar
TSİ 17.30 Belçika-Türkiye (TRT Spor/S Sport)