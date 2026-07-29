Yazık oldu yenildik: Milli takım veda etti

Filenin Sultanları'nın Çin'de Milletler Ligi şampiyonu olmasından sonra Filenin Efeleri'nden de aynı başarıyı bekledik. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yine Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde sahaya çıktı.

Çeyrek finaldeki rakibimiz Slovenya'ydı. Milletler Ligi'nin 3. haftasında da karşılaştığımız Slovenya'ya 3-1 yenilmiş, ancak son maçta İran'ı 3-1 yenerek, erkeklerde tarihimizde ilk kez finallere kalmıştık.

Ama yazık oldu yenildik. Hemen de daha ilk maçtan finallere veda ettik.

NEFES KESEN 2. VE 3. SET

Millilerimiz maça kötü başladı. Daha ilk setin başlarında üstünlüğü rakibine kaptırdı. Setin sonuna kadar da bir türlü geçemedi. İlk seti Slovenya 25-21 kazandı.



İkinci sette ise millilerimiz çok çabaladı. Rakibiyle başa baş oynadı. Mücadele nefes kesti. Set uzadıkça uzadı. Ama sonuçta yine kaybeden millilerimiz oldu. Slovenya bu kez de 35-33 setin galibi oldu.

3. sete de iyi başlayan taraf Slovenya'ydı. Ama toparlandık. Farkı açmalarına izin vermedik, sonra da yakaladık. Setin son anları heyecan fırtınası şeklinde geçti. Uzayan sette son gülen yine Slovenya oldu ve 39-37 bitti.

Böylece rakibine 3-0 yenilen milli takımımız Milletler Ligi'nden elendi.