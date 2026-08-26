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Yazık kılpayı kaçırdık: Milli takım veda etti

Dünya Şampiyonası'nda başaramadık. Yazık, kılpayı kaçırdık. Milli takım veda etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Yazık kılpayı kaçırdık: Milli takım veda etti - Fotoğraf: 1
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Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na umutlu başlamıştık. Ama yazık, kılpayı kaçırdık. Milli takım veda etti.

Yazık kılpayı kaçırdık: Milli takım veda etti - Fotoğraf: 2
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U17 Erkek Milli Takımımız, FIVB U17 Dünya Şampiyonası'na görkemli bir galibiyetle giriş yapmış, ilk maçında İspanya'yı 3 - 0 (26-24, 26-24, 25-17) mağlup etmişti.

Yazık kılpayı kaçırdık: Milli takım veda etti - Fotoğraf: 3
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Takımımız ikinci maçta Mısır'la karşılaşmış, ne yazık ki 3 - 2 (17-25, 25-22, 26-24, 20-25, 15-12) mağlup olmuştu.

Yazık kılpayı kaçırdık: Milli takım veda etti - Fotoğraf: 4
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U17 Erkek Milli Takımımız, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FIVB U17 Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a 3-1 (25-23, 18-25, 25-19, 25-20) mağlup oldu ama son 16 turuna da kalmıştı.

Yazık kılpayı kaçırdık: Milli takım veda etti - Fotoğraf: 5
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Ama son 16 turunda başaramadık. Yazık, kılpayı kaçırdık.

Yazık kılpayı kaçırdık: Milli takım veda etti - Fotoğraf: 6
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17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, 2026 FIVB U17 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Polonya’ya 3-2 (25-22, 27-25, 20-25, 22-25, 15-9) mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

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