Yazık kılpayı kaçırdık: Milli takım veda etti
Dünya Şampiyonası'nda başaramadık. Yazık, kılpayı kaçırdık. Milli takım veda etti.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na umutlu başlamıştık. Ama yazık, kılpayı kaçırdık. Milli takım veda etti.
U17 Erkek Milli Takımımız, FIVB U17 Dünya Şampiyonası'na görkemli bir galibiyetle giriş yapmış, ilk maçında İspanya'yı 3 - 0 (26-24, 26-24, 25-17) mağlup etmişti.
Takımımız ikinci maçta Mısır'la karşılaşmış, ne yazık ki 3 - 2 (17-25, 25-22, 26-24, 20-25, 15-12) mağlup olmuştu.
U17 Erkek Milli Takımımız, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FIVB U17 Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a 3-1 (25-23, 18-25, 25-19, 25-20) mağlup oldu ama son 16 turuna da kalmıştı.
Ama son 16 turunda başaramadık. Yazık, kılpayı kaçırdık.
17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, 2026 FIVB U17 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Polonya’ya 3-2 (25-22, 27-25, 20-25, 22-25, 15-9) mağlup olarak şampiyonaya veda etti.