Yazık kılpayı kaçırdık: Milli takım veda etti

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U17 Erkek Milli Takımımız, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FIVB U17 Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a 3-1 (25-23, 18-25, 25-19, 25-20) mağlup oldu ama son 16 turuna da kalmıştı.