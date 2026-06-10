Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Yaz Yıldırım'ın makarnası Aziz Yıldırım'ı yerinden fırlattı: Apar topar soluğu mekanda aldı

Yaz Yıldırım'ın makarnası Aziz Yıldırım'ı yerinden fırlattı: Apar topar soluğu mekanda aldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yanından ayırmadığı kızı Yaz Yıldırım'ın bir lokantada yediği yemeği fiyatını duyunca çok şaşırdı. Hemen mekana gitti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Yaz Yıldırım'ın makarnası Aziz Yıldırım'ı yerinden fırlattı: Apar topar soluğu mekanda aldı

Fenerbahçe Kulübü'nün yeniden başkanı seçilen Aziz Yıldırım'ın yanından ayırmadığı kızı Yaz Yıldırım'ın gittiği lokantada yediği makarnanın fiyatı gündem oldu. Yıldırım'ın apar topar mekana gittiği belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan bir hafta kala kızı Yaz Yıldırım'a yasak: Bana zarar veriyorAziz Yıldırım'dan bir hafta kala kızı Yaz Yıldırım'a yasak: Bana zarar veriyor

Nefes'ten Pervin Sümer'in haberine göre; babasıyla benzerliğiyle de dikkati çeken 13 yaşındaki Yaz Yıldırım, Zorlu’daki Parle restoranı çok seviyormuş.
Yaz Yıldırım'ın lokantada ünlü şef Sadık Usta’nın beyaz trüflü makarnasından yemiş. Makarna karşılığı da 6 bin lira da hesap ödemiş.

Yaz Yıldırım'ın makarnası Aziz Yıldırım'ı yerinden fırlattı: Apar topar soluğu mekanda aldı - Resim : 2
Haberde; Aziz Yıldırım'ın bunu duyunca bir gün sonra mekana gettiği ve kızının bir makarnaya niye 6 bin lira verdiğini araştırdığı belirtilerek, "Kendisine adisyon gösterilmiş, makarnaya dilimlenen beyaz trüf ve parmesanın gramajından dolayı fiyatının da 6 bin lira olmasının normal olduğu söylenmiş. Aziz Yıldırım da restorana hak vermiş hiç oturmadan çıkıp gitmiş. Babası gitsin ya da gitmesin, Yaz gibi akıllı birinin fahiş fiyat ödeyeceğini ben hiç düşünmüyorum" ifadeleri kullanıldı.

"BEYAZ ALTIN" OLARAK BİLİNİYOR

Haberin sonunda da trüf mantarlı makarna şöyle anlatıldı:
"İtalyan yemeği olan bu makarna üzerine parmesan peyniri, taze otlar ve ince dilimlenmiş trüf mantarı eklenerek servis ediliyor. “Beyaz altın” olarak bilinen beyaz trüf mantarının kilosu boyutuna ve nadirliğine göre 12 milyon TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.. Türkiye’de daha yaygın olan siyah trüf mantarının kilosu ise 4.000 TL ile 16.000 TL arasında değişiyor."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro