Yaz Yıldırım'ın makarnası Aziz Yıldırım'ı yerinden fırlattı: Apar topar soluğu mekanda aldı

Fenerbahçe Kulübü'nün yeniden başkanı seçilen Aziz Yıldırım'ın yanından ayırmadığı kızı Yaz Yıldırım'ın gittiği lokantada yediği makarnanın fiyatı gündem oldu. Yıldırım'ın apar topar mekana gittiği belirtildi.

Nefes'ten Pervin Sümer'in haberine göre; babasıyla benzerliğiyle de dikkati çeken 13 yaşındaki Yaz Yıldırım, Zorlu’daki Parle restoranı çok seviyormuş.

Yaz Yıldırım'ın lokantada ünlü şef Sadık Usta’nın beyaz trüflü makarnasından yemiş. Makarna karşılığı da 6 bin lira da hesap ödemiş.



Haberde; Aziz Yıldırım'ın bunu duyunca bir gün sonra mekana gettiği ve kızının bir makarnaya niye 6 bin lira verdiğini araştırdığı belirtilerek, "Kendisine adisyon gösterilmiş, makarnaya dilimlenen beyaz trüf ve parmesanın gramajından dolayı fiyatının da 6 bin lira olmasının normal olduğu söylenmiş. Aziz Yıldırım da restorana hak vermiş hiç oturmadan çıkıp gitmiş. Babası gitsin ya da gitmesin, Yaz gibi akıllı birinin fahiş fiyat ödeyeceğini ben hiç düşünmüyorum" ifadeleri kullanıldı.

"BEYAZ ALTIN" OLARAK BİLİNİYOR

Haberin sonunda da trüf mantarlı makarna şöyle anlatıldı:

"İtalyan yemeği olan bu makarna üzerine parmesan peyniri, taze otlar ve ince dilimlenmiş trüf mantarı eklenerek servis ediliyor. “Beyaz altın” olarak bilinen beyaz trüf mantarının kilosu boyutuna ve nadirliğine göre 12 milyon TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.. Türkiye’de daha yaygın olan siyah trüf mantarının kilosu ise 4.000 TL ile 16.000 TL arasında değişiyor."