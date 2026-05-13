Yaşı 16 boyu boyu 1.95 Filenin Sultanı oldu: Kim bu Ezel Balık?
A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu açıklandı. 16 yaşında ve 1.95 boyundaki Ezel Balık ilk kez çağrıldı. Kim bu Ezel Balık?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı. Kadroda yer alanlardan çok çağrılmayanlar gündem oldu.
Kaptan Eda Erdem'in yanı sıra Derya Cebecioğlu, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Alexia Carutasu ve Meliha Diken alınmayanlar arasında en çok dikkat çeken isimler.
Filenin Sultanları’nın 30 kişilik kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz
Kadroda en çok dikkat çeken isim ise Ezel Balık oldu. Ezel Balık, milli takım alt kategorilerinde forma giydi ama ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. Peki kim bu Ezel Balık?
Ezel Balık 16 yaşında. Uzun boyu ile dikkat çekiyor. Çünkü boyu 1.95. Eczacıbaşı Dynavit'in altyapısından yetişti. A takım kadrosunda.
Orta oyuncu olarak görev yapıyor. Türk voleybolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. 16 yaşına rağmen önemli özelliklere sahip. Smaç ve blok yükseklikleri ile dikkat çekiyor.