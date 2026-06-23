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Halk TV Spor Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı!

Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yıllarca forma giyen Meryem Boz görünce daha fazla dayanamadı. Hemen paylaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı! - Fotoğraf: 1
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Meryem Boz, Türk voleybolunun tanınan isimlerinden. Uzun yıllar hem kulüplerde hem de milli takımda forma giydi.

Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı! - Fotoğraf: 2
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1988 doğumlu olan Meryem, Eskişehir'de başladığı voleybol yaşantısında yurt içinde ve yurt dışında önemli takımlarda oynadı.

Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı! - Fotoğraf: 3
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1.90 boyundaki yıldız isim, Türkiye'de Fenerbahçe'de 2012-2013 ve 2022-2024 yıllarında yer aldı.

Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı! - Fotoğraf: 4
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Galatasaray'da da 2018-2019 sezonunda forma giyen Meryem, VakıfBank'ta da bir sezon geçirdi.

Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı! - Fotoğraf: 5
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Meryem, ayrıca İlbank, Halkbank, Bursa Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Sarıyer'de de oynadı.

Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı! - Fotoğraf: 6
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Pasör çaprazı olarak görev yapan Meryem Boz, Filenin Sultanları'nın kadrosunda da defalarca kez milli oldu.

Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı! - Fotoğraf: 7
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Meryem Boz, voleybol yaşantısına geçen sezon sonunda sessiz sedasız noktayı koydu.

Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı! - Fotoğraf: 8
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A Milli Takım'da bir döneme damga vuran Meryem Boz, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Meliha Diken'e milli takıma veda ettiği için plaket ve çiçek verdiğini görünce dayanamadı.

Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı! - Fotoğraf: 9
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Meryem, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bana veda edilmediğine göre hala milli takıma gitme şansım var"

Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı! - Fotoğraf: 10
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Meryem Boz'un bu ironi dolu paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Voleybol Fenerbahçe Galatasaray Vakıfbank
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