Yaptı yapacağını Meryem Boz: Daha fazla dayanamadı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yıllarca forma giyen Meryem Boz görünce daha fazla dayanamadı. Hemen paylaştı.
Meryem Boz, Türk voleybolunun tanınan isimlerinden. Uzun yıllar hem kulüplerde hem de milli takımda forma giydi.
1988 doğumlu olan Meryem, Eskişehir'de başladığı voleybol yaşantısında yurt içinde ve yurt dışında önemli takımlarda oynadı.
1.90 boyundaki yıldız isim, Türkiye'de Fenerbahçe'de 2012-2013 ve 2022-2024 yıllarında yer aldı.
Galatasaray'da da 2018-2019 sezonunda forma giyen Meryem, VakıfBank'ta da bir sezon geçirdi.
Meryem, ayrıca İlbank, Halkbank, Bursa Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Sarıyer'de de oynadı.
Pasör çaprazı olarak görev yapan Meryem Boz, Filenin Sultanları'nın kadrosunda da defalarca kez milli oldu.
Meryem Boz, voleybol yaşantısına geçen sezon sonunda sessiz sedasız noktayı koydu.
A Milli Takım'da bir döneme damga vuran Meryem Boz, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Meliha Diken'e milli takıma veda ettiği için plaket ve çiçek verdiğini görünce dayanamadı.
Meryem, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bana veda edilmediğine göre hala milli takıma gitme şansım var"
Meryem Boz'un bu ironi dolu paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.