Yağlı güreşçileri sarılıp öpen Büşra Özdemir: Geri duran namerttir!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, Elmalı Yağlı Güreşleri’nde pehlivanların alnından öpüp sarılarak kutladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı eleştiriler gelince Büşra Özdemir açıklama yaptı.

Antalya Körfez Gazetesi'ndeki habere göre; Kaş ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Büşra Özdemir şunları söyledi:

"Aylardır yazarlar, çizerler. Oldu olsun. Bu makamlardaysanız yapacaklardır. Niye? Çünkü benden sadece çiçek dikmemi bekliyorlardı ama beni hiç tanımıyorlardı. Burada 20 yıllık bir siyasetçi, 12 yıllık yerel yönetim tecrübesi olan birisi olarak karşınızdayım. Hizmet etmemiz gereken alan neresiyse oraya gideceğiz. Cenazeye de gideceğiz, düğüne de gideceğiz. Bu görevin getirdiği sorumlulukları layıkıyla yapacağız. Ama buraya bir parantez açmak istiyorum. Bir video paylaşıldı, altında sadece takdir vardı. Sonra Türkiye gündemine düştü. Yine sadece takdir vardı, alkış vardı. Bir kadın çıktı, er meydanına sahip çıktı. Protokolde izleyip, madalyayı takıp, görüntü verip gitmeyi tercih etmedim. Çünkü 1000 yıllık bir Türk geleneği, dünyada başka bir spor yoktur ki sporcusunun elini ayağına kınalar yaktığı, abdestini alıp, namazını kılarak çıktığı.

“MERTLERİN ÇIKIP ALNINDAN ÖPÜLÜR”

O gün iki tane genç pehlivanımız vardı karşımızda. 18-19 yaşlarında ki birisi çok ciddi başarıyla mücadeleler verdi. Türkiye’de ilk kez yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası’na başpehlivanlık kategorisinde 8 kişi katılacak. 10 yıldır güreşen başpehlivanların arasında ilk kez o turnuvaya hak kazanmış. Bu büyük bir başarı. Adı da Yusuf İslam Taş. Diğeri de Can Ergen. Yıl boyu süren bir güreş ligi. 8 etabı yenilgisiz bitirmiş bir güreşçiydi o kardeşimiz. Çok ciddi zorluklar, sıkıntılar yaşadı.

Gençlerimiz, sporcularımızın çok büyük bir güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yenilgisiz şampiyonluk getirdi. Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper. Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler.

'Bir adım geri duran namerttir’ diyorum. Ben niye yaptıklarını da biliyorum ama ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne benim bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler, ne de şu yüreğimi şu kadarcık incitebilirler. Allah herkese kalbinin ekmeğini yedirsin. Çok teşekkür ediyorum.”