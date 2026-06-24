Vur başını taşlara! Süper Lig futbolcusu değil diye gönderdiler Dünya Kupası'nda döktürüyor

Kocaelispor'un geçen sezonun başında takımdan gönderdiği futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda performansıyla dikkat çekiyor.

"Vur başını taşlara" dedirten oyuncu için çarpıcı ifadeler kullanan gazeteci Hayrettin Albayrak, Özgür Kocaeli'de "Süper Lig için "Yetersiz" dedik, adam Dünya Kupası’nda döktürüyor" başlıklı yazısında övgüler yağdırdı.

"BÖYLE BİR OYUNCUYU NASIL GÖNDERDİK?"

Albayrak'ın yazısı şöyle:

Haritadaki yerini bulmakta zorlanacağımız Afrika ülkesi, adeta harikalar yaratıyor. İlk maçta son Avrupa şampiyonu İspanya’ya kök söktürüp bir puan alan Yeşil Burun Adaları, ikinci karşılaşmasında müzesinde iki Dünya Kupası bulunan Uruguay ile 2-2 berabere kaldı. Gruptaki son maçlarını cumartesi günü Suudi Arabistan ile oynayacaklar. Büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde ikinci tura kalacaklar gibi görünüyor.

Tabii bizim asıl ilgilendiğimiz isim, Yeşil Burun Adaları forması giyen eski futbolcumuz Mendes. 1. Lig şampiyonluğumuzda büyük katkı sağlayan deneyimli oyuncu, aslında Süper Lig kadro planlamasında düşünülüyordu. Sezonun ilk haftalarında forma giydi ancak sonrasında Iğdır FK’ya transfer oldu. Mendes, Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçta takımının yıldızlarından biri oldu. Turnuvanın en yaşlı futbolcularından biri olan 36 yaşındaki tecrübeli isim, buna rağmen 90 dakika boyunca aslanlar gibi mücadele ediyor.



Mendes’i Dünya Kupası’nda izleyen Kocaelisporluların önemli bir bölümü, “Böyle bir oyuncuyu nasıl gönderdik? Süper Lig’de kadromuzda çok iş yapardı” düşüncesini taşıyor. Bizde kalmaya devam etseydi kuşkusuz daha mutlu olurduk. Kocaelispor’u futbolun en büyük sahnesinde temsil ettiğini görmek de ayrı bir gurur kaynağı olurdu. Yine de onu bizden biri gibi görüyor ve destekliyoruz. Sonuçta bir sezon formamızı giydi, şampiyonluğumuza önemli katkılar sağladı. Bu nedenle Dünya Kupası’nda Mendes’in takımını sonuna kadar destekliyoruz. Umarız gidebildiği yere kadar gider, kim bilir, belki son 16’ya kadar yükselir. Hadi inşallah.