Volkan Demirel'e Fenerbahçe teklifi

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olan Aziz Yıldırım, kısa ve net bir hedefle sahaya çıktı! Sarı Lacivertlilerin eski başkanı 1 yıl görev yaparak Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımak istiyor.

Bu iddialı hedef doğrultusunda Yıldırım, teknik ekip ve transfer cephesinde yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor. Adımlarını kararlı ve hızlı atan Sarı Lacivertlilerin eski başkanı, kulübü yeniden zirveye taşıyacak isimleri belirleme çabasında.

VOLKAN DEMİREL SAHNEYE

Aziz Yıldırım'ın, hafta içinde efsane kaleci Volkan Demirel ile bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmede Yıldırım'ın Demirel'e futbol yapılanması içinde görev teklif edeceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin yetiştirdiği ve yıllarca kalesini koruduğu Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ardından sarı-lacivertli kulübe farklı bir sıfatla geri dönmesi bekleniyor.

KASIMPAŞA MAĞLUBİYETİYLE SON BULDU

Volkan Demirel, aktif futbolculuğunu noktaladıktan sonra teknik adamlık yolunu seçti. En son Gençlerbirliği'nin başında görev yapan Demirel, Kasımpaşa'ya alınan mağlubiyetin ardından kulüpten ayrıldı.

KOCAMAN MI, JESUS MU?

Teknik direktörlük koltuğu için iki büyük isim öne çıkıyor. Fenerbahçe'yi daha önce şampiyonluğa taşıyan ve kulüpte derin izler bırakan Aykut Kocaman ile Portekiz'in deneyimli ve iddialı ismi Jorge Jesus, en ciddi adaylar arasında gösteriliyor. Kocaman'ın Fenerbahçe kültürüne hakimiyeti ve taraftarla kurduğu köklü bağ bir avantaj olarak öne çıkarken Jesus'un Avrupa tecrübesi ve agresif futbol anlayışı da masadaki güçlü seçenekler arasında yer alıyor.