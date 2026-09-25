Vlahovic fırtınası İtalya'yı salladı: Juventus'ta pişmanlık büyüyor

Beşiktaş'ın sezon başında İtalyan dev Juventus'tan transfer ettiği Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla sergilediği performansla İtalya'da yeniden konuşulmaya başlandı.

Sırp golcünün kısa sürede ulaştığı gol sayısı, eski kulübünün hücum oyuncularının toplam performansıyla karşılaştırıldı.

GOL OLDU YAĞDI

26 yaşındaki Vlahovic, Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı karşılaşmalarda önemli bir skor katkısı verdi. Sırp forvet, Çorum FK karşısında hat-trick yaparken Fenerbahçe ve Amedspor maçlarında da birer gol kaydetti.

Bu performansla Beşiktaş forması altında toplam 5 gole ulaşan Vlahovic, transferinin ardından beklentileri karşılayan bir başlangıç yaptı.

JUVENTUS'UN HÜCUMCULARI GERİDE KALDI

İtalya basınında yer alan değerlendirmede Vlahovic'in performansı, Juventus'un mevcut hücum hattıyla karşılaştırıldı. Kolo Muani, Woltemade, Conceiçao ve Alajbegovic'in toplam gol sayısı 4'te kalırken, Vlahovic'in tek başına 5 gol atması dikkat çekti.

Söz konusu tablo, Sırp golcünün Juventus'tan ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta yakaladığı çıkışın İtalya'da yakından takip edilmesine neden oldu.

ITALIANO DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Vlahovic'in Beşiktaş'taki performansında teknik direktör Vincenzo Italiano ile yeniden buluşması da öne çıkarıldı. İkili daha önce Fiorentina döneminde birlikte çalışmıştı.

İtalyan basınındaki haberde, 26 yaşındaki futbolcunun kariyerini yeniden üst seviyeye taşımak istediği ve Beşiktaş'taki ilk performansının bu hedef doğrultusunda olumlu sinyaller verdiği aktarıldı.

Vlahovic'in sezonun ilerleyen bölümünde aynı gol temposunu sürdürüp sürdüremeyeceği, Beşiktaş'ın hücum performansı açısından da merakla bekleniyor.