Virgil van Dijk iddiası

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulayan, transfer çalışmalarına da ara vermeden başlayan Galatasaray'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen Hollandalı stoper Virgil van Dijk'a Galatasaray'ın talip olduğu ileri sürüldü. Milliyet'teki habere göre oyuncu yapılan teklife yeşil ışık yaktı.

Virgil van Dijk, 9 sezondur Liverpool'da oynuyor.

Dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen 34 yaşındaki futbolcunun Liverpool'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. O nedenle Liverpool'un bu transfere onay verip vermeyeceği bilinmiyor.

Liverpool ilk 11'inin değişmez oyuncularından olan Virgil van Dijk, bu sezon da 53 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Bonservis değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takımı'nda da 91 maçta forma giyerken fileleri 12 kez havalandırdı.