Vincenzo Italiano: Zamanı geldiğince göreceksiniz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı 2-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vinzenco Italiano, maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK''

Maçı değerlendiren Italiano, "Çok mutluyum. İyi bir iş çıkardık. Burada kazanmak çok zor. İlk yarıda zorlandık ama ikinci yarıda iyiydik. İki maçta da gol yemedik. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Gayet mutluyum.

İlk maçı kazandığımız için özellikle ilk yarıda çok fazla risk almadık. İlk yarıda baskı yaptılar ve uzun oynadık. Çok fazla risk almadık. İkinci yarıda da ilk pozisyonda gol attık ve maçın kilidini açtık.

İlk maça göre farklıydı, akıllı oynadık. İyi hazırlanmıştık ve ona göre oynadık. Önemli olan turu geçmemizdi. Bunu başardığımız için mutluyum.

Zor bir takım çıkmıştı bu turda. Midtjylland gerçekten çok zor bir takım. İki tane zor maç oynadık ve hak ettiğimizi düşünüyorum.

Şimdi oynayacağımız rakip, iki maçını da kazandı. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa'da kolay maç yoktur. Sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Bu turdan sonra öz güvenimiz arttı ve biraz daha çalıştıktan sonra çok daha iyi işler yapacağız." dedi.

''ZAMANI GELDİĞİNDE GÖRECEKSİNİZ''

Rotasyon ile ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Biz şu anda 3 kulvarda değiliz. Haftada tek maç yaptık. İtalya'da 3 maç oynuyordum, o zaman zorunlu olarak rotasyon yapıyordum. Değişiklik yapmak zorundasınız, rotasyonu genişletmeniz lazım orada.

Bir haftada bir maç yaptık şu anda. Geçen hafta iyi performans gösteren oyuncuları, bu hafta ödüllendirdim.

3 maç oynadığımızda tabii ki daha fazla rotasyon olacak. Bunu zamanı geldiğince göreceksiniz." ifadelerini kullandı.