Vincenzo Italiano Kocaelispor maçının kararını verdi!

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Beşiktaş'ta milli aranın ardından gözler Kocaelispor karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Vincenzo Italiano kararını verdi.

Beşiktaş’ta milli maç arasının ardından gözler Kocaelispor karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano’nun yoğun maç takvimi öncesinde kadroda bazı değişiklikler yapabileceği konuşuluyor. Milli arada fiziksel durumlarını geliştiren ve antrenman performanslarıyla öne çıkan futbolcular, teknik heyetin tercihlerini etkileyebilir.

ITALIANO’DAN SAĞ BEKTE DEĞİŞİKLİK İHTİMALİ

Beşiktaş’ta Kocaelispor mücadelesi öncesinde sağ bek pozisyonu için dikkat çeken bir ihtimal gündeme geldi. Yoğun maç temposu ve yol yorgunluğu nedeniyle Murillo’nun dinlendirilmesi değerlendiriliyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun bu durumda Taylan Bulut’a ilk 11’de görev verebileceği belirtiliyor. Siyah-beyazlı teknik heyetin, oyuncuların fiziksel durumlarını dikkate alarak karar vermesi bekleniyor.

MIRETTI İLK 11’E GÖZ KIRPIYOR

Beşiktaş’ta forma rekabetinin yaşandığı bölgelerden biri de orta saha oldu. Milli ara dönemindeki çalışmalarıyla dikkat çeken Fabio Miretti’nin Kocaelispor karşısında ilk 11’de sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.

İtalyan teknik adamın, Olaitan’ı yedek kulübesinde değerlendirerek Miretti’ye görev verebileceği ifade ediliyor. Genç orta saha oyuncusunun antrenmanlardaki performansı, karşılaşma öncesinde teknik heyetin kararında etkili olabilir.

POKU’YA MAÇIN İLERLEYEN BÖLÜMLERİNDE GÖREV

Siyah-beyazlılarda milli arayı iyi değerlendiren isimlerden biri de Ernest Poku oldu. Antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik ekibin dikkatini çeken genç futbolcunun Kocaelispor maçında süre alması bekleniyor.

Poku’nun karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmazken, maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil edilmesi seçenekler arasında yer alıyor.

Beşiktaş’ta son kararın maç öncesindeki değerlendirmelerin ardından verilmesi beklenirken, Italiano’nun yapacağı tercihler Kocaelispor karşılaşmasının öncesinde merak konusu oldu.