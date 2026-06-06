Vincenzo Italiano için imza töreni düzenlendi: Antrenman sahasında hoca acı çektirecek

İmza töreninde; İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan Kaan Kasacı, Futbol Altyapısından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu da yer aldı.

Futbol Direktörü Önder Özen açıklamasında, ''Antrenman sahasında hoca acı çektirecek. Önümüzdeki sezon Beşiktaş, PPDA verilerinde birinci sırada olacak'' dedi.

''BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM''

Göreve başlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Italiano, kulüp yönetiminin kendisine gösterdiği güvenin kararında etkili olduğunu vurguladı. Beşiktaş'ın hedefleriyle kendi futbol anlayışının örtüştüğünü dile getiren deneyimli teknik direktör, “Öncelikle Başkanımıza ve Futbol Direktörümüze bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş’a geldiğim için çok mutluyum. Bir teknik direktör için saygı görmek ve sevilmek çok önemli. Hem ben hem de takım hırslı olduğu için çok mutluyum. Burada olduğum için sevinçliyim. Takımın yapısıyla benim düşüncelerim örtüşüyor. Kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirme isteği, yüksek gol ve zafer beklentimiz var. Önceki takımlarımda oynattığım futbol, Beşiktaş’la örtüşüyor. Takımın hedefiyle benim hedefim aynı.

Takımı beraber inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. Ateşli bir taraftarımız var. Onları mutlu etmek istiyoruz. En iyi oyuncuları buraya getirip onları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Birkaç oyuncuyu zaten biliyorum. Yönetimle acil konuların neler olduğunu değerlendirip ona göre hareket edeceğiz. Slovakya’ya gideceğiz. Bu takımla en iyi oyunu oynayacağımıza inanıyorum. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bir an önce işe başlamak istiyorum. Tesisler çok güzel. Şimdi kısa bir ara olacak. O arada da çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye ligini az çok biliyorum. Burada değerli takımlar var. Takımımı hazırlamak istiyorum” açıklamalarını yaptı.

SERDAL ADALI: BEŞİKTAŞ İÇİN ARTIK SUYUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRME ZAMANI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımında yeni bir dönemin başladığını belirterek futbol direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte sportif başarıyı yeniden yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Kulübün uzun süredir sportif başarının uzağında kaldığını ifade eden Adalı, “Bugün futbol takımımız için yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Bu yeni başlangıçla ilgili heyecanımızı ve hedeflerimizi camiamızla paylaşmak için buradayız. Üzülerek söylüyorum ki uzun zamandır sportif başarının uzağındayız. Bu olumsuz gidişatı değiştirmek için radikal kararlar almamız, bir şeyleri onarmaya çalışmak yerine kökten değişiklikler yapmamız şart olmuştu. Artık Beşiktaş’a gönül veren insanların üzgün, umutsuz ve kırılgan olmasının önüne geçmek durumundaydık. İlk olarak Beşiktaş’taki bu psikolojiyi değiştirmemiz gerekiyordu.

Bu yüzden bu yeni dönemde; savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabullenmeyen, itiraz eden ve hep daha iyisi için çaba gösterecek olan iki futbol adamıyla yeni bir yola çıktık. Bunlardan birincisi, Futbol Direktörümüz sevgili Önder Özen. Önder Hocamız, Beşiktaş’ta daha önce de görev yapmış, sonrasında da camiamız tarafından hep sevgiyle anılmış bir isim. Beşiktaşlılar hem buradayken hem de Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra kendisinin görüşlerine hep önem verdiler. Beşiktaş’ın yaşadığı şampiyonlukların temelinin, Önder Hocamızın görevde olduğu dönemde atıldığını düşünerek kendisinin hakkını hep teslim ettiler.

Önder Hoca da Beşiktaş’tan hep sevgiyle, saygıyla ve gururla bahsetti. Beşiktaş’ı izlemeye, yakından takip etmeye devam etti. Beşiktaş’ın hedeflerini, ihtiyaçlarını, taraftarını ve duygusunu çok iyi bilen bir futbol insanı. Kendisinin zamanında söylediği ve Beşiktaşlıların çok sevdiği bir söz var: Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı. Ciğerde ne varsa, yürekte ne varsa Beşiktaş için sahaya dökme zamanı. Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük, o da Beşiktaş için yeniden kolları sıvadı. Kendisine Beşiktaş’a yeniden hoş geldin diyor, yeni döneminde başarılar diliyorum. Daha önce temelini atarken emek verdiği şampiyonlukları bu defa kendisiyle birlikte yaşayacağımıza inanıyorum.

Önder Hocamızla yaptığımız istişareler sonrasında beklentilerimize ve hedeflerimize en uygun teknik direktör tercihini yapmak için çalışmalarımıza başladık ve Avrupa futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano ile görüşmelere başladık. Bu görüşmelerde kendisine takımımızın durumunu, beklentilerimizi ve hedeflerimizi anlattık.

Düşüncelerimizin ve hedeflerimizin örtüşmesiyle birlikte; İtalya Serie A’da adından söz ettiren, Avrupa arenasında Fiorentina ile Konferans Ligi’nde iki kez final oynayan, Bologna ile kupa kazanma başarısı gösteren, ülkesi başta olmak üzere Avrupa’nın önemli kulüplerinin teknik direktör olarak düşündüğü ve görüşmeler yaptığı Italiano’yu Beşiktaş’ımıza kazandırdık. Kendisinin Beşiktaşlıların sahada görmek istediği futbolu izleteceğinden hiç şüphem yok” diye konuştu.

ÖNDER ÖZEN: RAKİBE NEFES ALDIRMAYACAK BİR BEŞİKTAŞ ORTAYA ÇIKACAK

Futbol Direktörü Önder Özen ise imza töreninde şu ifadeleri kullandı: