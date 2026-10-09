Vincent Aboubakar’dan dikkat çeken Beşiktaş itirafı

Bodrum FK forması giyen Vincent Aboubakar, eski takımı Beşiktaş'ta yaşadığı günleri unutamadığını belirterek siyah-beyazlı kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kamerunlu golcü, Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş'e de teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'da forma giyen Vincent Aboubakar, TRT Spor'a verdiği röportajda kariyerine ve eski takımı Beşiktaş'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalışkanlık ve disiplin anlayışının çocukluk yıllarından geldiğini belirten Kamerunlu futbolcu, takım başarısının önemine dikkat çekti.

Aboubakar, “Hocanın bahsettiği çalışkanlık, disiplin gibi özelliklerim çocukluktan gelme, bu şekilde öğrendim. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Tek başınıza bir şey yapamazsınız, bizim takım olarak çok iyi oyuncularımız var. Onlar da çok iyi profesyoneller. Birlikte çalışmanın yolunu bulmalıyız başarılı olmak için. Aynı duyguyu hissedip hedefe doğru ilerlemeniz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

BODRUM FK İLE HEDEFİ SÜPER LİG

Bodrum FK'yı yeniden Süper Lig'e taşımak istediğini belirten deneyimli golcü, takım olarak başarıya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.



BEŞİKTAŞ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Eski takımı Beşiktaş hakkında gelen soruyu yanıtlayan Aboubakar, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği dönemin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kamerunlu futbolcu, “Beşiktaş ilgili ne söyleyebilirim ki? Çok önemli izler yaşadım orada, hayatımda önemli izler kaldı. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, her zaman şampiyonluğa oynayan Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birisi.” dedi.

AHMET NUR ÇEBİ VE ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR

Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı isimleri de anan Aboubakar, eski başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

Aboubakar, Beşiktaş dönemine ilişkin açıklamasında, “Orada çok iyi insanlarla çalıştım. Ahmet Nur Çebi'ye yaptıkları için minnettarım, çok yardımcı oldu. Şenol Güneş'in de hakkını vermek gerekiyor. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Çok önemli bir teknik direktör, onunla önemli işler yaptık. Herkes bana çok iyi yaklaştı. Çok güzel ve mutlu zamanlar yaşadım. Orada goller attım, maçlar kazandık, şampiyonluklar kazandık. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Oradaki kariyerimi hep iyi ve mutlu olarak hatırlayacağım.” sözlerini sarf etti.