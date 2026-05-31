Victor Osimhen ayrılık iddialarına dair açıklama yaptı

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takım teknik direktörü Eric Chelle'nin kendisine dair yaptığı açıklamaya açıklık getirdi.

Osimhen, hocasının yorumunun abartıldığını ve bağlamından koparıldığını belirtti.

''TARTIŞMA YARATMAK GİBİ BİR NİYETİ OLMAMIŞTIR''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Victor Osimhen, "Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm.

Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır.

Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum.

Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

CHELLE NE DEMİŞTİ?

Victor Osimhen'in hocası Chelle, "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz." demişti.