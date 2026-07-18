Verdiği sözü tuttu: Greenwood gelince lokmalı kutlama yaptı

Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi, Bodrum'da sıra dışı bir kutlamaya sahne oldu. Fanatik Fenerbahçeli esnaf Gökhan Yıldırım, transfer gerçekleşirse lokma dağıtacağı yönündeki sözünü tutarak Bodrum İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti.

''BODRUM'A LOKMA HAYRI YAPACAĞIM'' DEMİŞTİ

Transfer süreci devam ederken çevresine, "Mason Greenwood Fenerbahçe'ye gelirse Bodrum'da lokma hayrı yapacağım" diyen Yıldırım, transferin resmiyet kazanmasının ardından hazırlıklara başladı. Arkadaşlarının da verdiği sözü hatırlatması üzerine lokma hayrını organize eden Yıldırım, öğle saatlerinde İskele Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

TEZGAH BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Meydanda kurulan lokma tezgahı kısa sürede ilgi görürken, hem Fenerbahçe taraftarları hem de meydandan geçen vatandaşlar ikramdan aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik çevrede merak uyandırdı.



Gökhan Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Mason Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olursa Bodrum'da lokma hayrı yapacağım diye söz vermiştim. Transfer gerçekleşince ben de sözümü tuttum ve lokma hayrımızı gerçekleştirdik."

Futbol transferlerinin zaman zaman ilginç kutlamalara sahne olduğu Türkiye'de, Bodrum'daki bu lokma hayrı da sosyal medyada ilgi çeken renkli anlardan biri oldu.