Vedat Muriqi'nin sahalara döneceği tarih belli oldu

Fenerbahçe'nin Mallorca'dan transfer ettiği Vedat Muriqi ile ilgili taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre; tedavi süreci beklendiği gibi devam eden Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin oynayacağı ilk maçta forma giyebilecek düzeye geldi.

15-20 DAKİKA SÜRE ALACAK

Tecrübeli forvetin ilk maçta yaklaşık 15-20 dakika süre almasının planlandığı yazıldı.

Böylece Kosovalı yıldızın sakatlığının ardından maç temposuna seviyeli şekilde döneceği belirtildi.

Fenerbahçe, hazırlık kampındaki sıradaki maçında Pogon Szczecin ile karşılaşacak.

Mücadele, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.

MURIQI'NİN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Mallorca formasıyla La Liga'da toplam 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol atarken 1 de asist yaptı ve La Liga gol krallığını 2. sırada tamamladı.

NATHAN AKE KAMPA KATILACAK

Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, 10 Temmuz Cuma günü sarı-lacivertlilerin Avusturya kampına katılacak.

Böylece İngiliz savunma oyuncusunun hazırlık sürecine kısa süre içinde dahil olması planlanıyor.