Vedat Muriqi vakit kaybetmedi: Fenerbahçe'ye imza atar atmaz başladı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda rekor bir oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın ilk transferi Vedat Muriqi oldu.

VEDAT MURIQI İMZAYI ATAR ATMAZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı futbolcu, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Sarı-lacivertlilere geri dönen Vedat Muriqi vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'den yapılan sosyal medya paylaşımına göre; Can Bartu Tesisleri'ne gelen Vedat Muriqi bireysel olarak çalıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda "Vedat Muriqi, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde bireysel çalışmalarına başladı" denildi.

37 MAÇTA 23 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan deneyimli futbolcu, 23 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.