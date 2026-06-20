Vedat Muriqi vakit kaybetmedi: Fenerbahçe'ye imza atar atmaz başladı
Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, Can Bartu Tesisleri'ne gelerek çalışmalara başladı.
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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda rekor bir oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın ilk transferi Vedat Muriqi oldu.
VEDAT MURIQI İMZAYI ATAR ATMAZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı futbolcu, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Sarı-lacivertlilere geri dönen Vedat Muriqi vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'den yapılan sosyal medya paylaşımına göre; Can Bartu Tesisleri'ne gelen Vedat Muriqi bireysel olarak çalıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda "Vedat Muriqi, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde bireysel çalışmalarına başladı" denildi.
37 MAÇTA 23 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan deneyimli futbolcu, 23 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi