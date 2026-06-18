Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisini bekleyen taraftarların coşkulu karşılamasıyla şehre giriş yapan 32 yaşındaki santrafor, sarı-lacivertli camianın heyecanını doruğa taşıdı.

TARAFTARLAR HAVALİMANINI DOLDURDU

Saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapan Muriqi, dış kapıdan çıktığında kendisini bekleyen kalabalık Fenerbahçeli taraftar grubuyla karşılaştı. Golcü futbolcu, taraftarlara el sallayarak sevgi gösterilerine karşılık verdi. Kosovalı yıldızı Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Oğuz Çetin karşıladı. Kısa süre sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrılan Muriqi'nin transferin resmi boyutlarını tamamlamak üzere programa dahil olduğu öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA AŞAMASI

Muriqi'nin İstanbul programında öncelikli olarak kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor. Medikal testlerin ardından son görüşmelerin de tamamlanmasıyla birlikte resmi imzanın atılması bekleniyor. Prensip anlaşmasının hayata geçirilmesiyle Kosovalı forvet, sarı-lacivertli formayı yeniden giymiş olacak.

ESKİ TAKIMIYLA YENİ SEZON

Vedat Muriqi, Fenerbahçe ile ilk kez 2019-2020 sezonunda yollarını kesişmişti. Sarı-lacivertli formayı o dönem de giyen Kosovalı golcü, kulüpten ayrılmasının ardından kariyerini İspanya'da sürdürdü. Mallorca'da geçirdiği sezonlarda La Liga'nın en tehlikeli santraforları arasına giren Muriqi, Avrupa genelinde adından söz ettiren performanslar ortaya koydu.