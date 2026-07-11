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Halk TV Spor Vedasını açıkladı: "Acı verici bir durum" diyerek anlattı

Vedasını açıkladı: "Acı verici bir durum" diyerek anlattı

Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny, Slovakya kampında açıklamalarda bulundu. Vedasını açıklayan Cerny, "Acı verici bir durum" diyerek anlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Vedasını açıkladı: "Acı verici bir durum" diyerek anlattı

Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny, takımın Slovakya'daki kampında açıklamalarda bulundu.

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Cerny, TRT Spor'daki röportajında önce yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili konuştu ve "Antrenmanlar yoğun bir şiddette devam ediyor. Söylemek istediğim en önemli nokta mantalite. Hocamız bizden en yüksek noktaya ulaşmamızı istiyor ve bizi sürekli zorluyor. Bu anlamda onu çok takdir ediyorum" dedi.

"KALİTELİ TRANSFERLER YAPTIK"

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili "Hocamızla iletişimimiz çok iyi, her oyuncuyla birebir ilgileniyor. Detayları konuşuyoruz; detaycı ve bizden ne istediğini bilen bir teknik direktörümüz var" yorumunu yapan Cerny, transferler için de "Her oyuncunun Beşiktaş'ın önemli bir parçası olma gerekliliğini hissetmesi gerekiyor. Kaliteli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Vedasını açıkladı: "Acı verici bir durum" diyerek anlattı - Resim : 2

"BU KARARIMI İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

28 yaşındaki oyuncu Çekya Milli Takımı'na da veda ettiğini söyledi. Cerny, "Milli takımı bıraktım. Kararı ben aldım. Bu kararımı ilk kez açıklıyorum. Benim için zorlu bir süreçti ve acı verici bir durum" diye konuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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