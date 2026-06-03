Halk TV Spor Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde bu akşam ilk maçına çıkıyor. Milli takım genç bir kadroyla mücadele edecek. Haydi kızlar, sahne sizin.

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