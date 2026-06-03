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Halk TV Spor Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde bu akşam ilk maçına çıkıyor. Milli takım genç bir kadroyla mücadele edecek. Haydi kızlar, sahne sizin.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) sahne alıyor. Millilerimiz, 2026 Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 2
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Milli takımımızın ilk maçı bu akşam. Rakibi Dominik Cumhuriyeti. Maçın başlama saati 19.00. Karşılaşmayı S Sport/S Sport Plus canlı yayınlayacak. TRT'de ise yok. Eleştiri yağmasına rağmen milli takımın maçı açık kanala alınmadı.

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 3
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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde ilk hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 4
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Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 5
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Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 6
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Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 7
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Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 8
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1.Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026
19.00 Dominik Cum.-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 9
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4 Haziran 2026
22.30 Türkiye-Hollanda (S Sport/S Sport Plus)

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 10
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6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 11
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8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)

Ve Merve ve Berka ve Dilay ve Aylin ve Yaprak ve Ezel: Sahne sizin kızlar - Fotoğraf: 12
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Milliler, ilk haftada genç bir kadroyla mücadele edecek. Genç oyuncularımız Merve Atlıer, Berka Buse Özden, Dilay Özdemir, Aylin Uysalcan. Yaprak Erkek ve Ezel Balık maç öncesi işte bu pozu verdiler. Haydi kızlar, sahne sizin.

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