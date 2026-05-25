VakıfBank'ta yetişti Beşiktaş'ta oynuyordu: Yeni takımı belli oldu
VakıfBank'ta yetişen, geçen sezon Beşiktaş forması giyen Selin Adalı'nın yeni takımı belli oldu.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
VakıfBank'ta yetişen voleybolcu Selin Adalı, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor'dan sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu.
VakıfBank'ta yetişen voleybolcu Selin Adalı, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor'dan sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren 22 yaşındaki oyuncu kulübünden ayrıldı.
Eczacıbaşı Dynavit, Selin Adalı'yı kadrosuna kattı.
TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI
Eczacıbaşı Dynavit. 1.70 boyundaki liberoyu transfer ettiğini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Selin Adalı Eczacıbaşı Dynavit'te.
U18 Balkan Şampiyonası ve U22 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi Libero" seçilen Selin Adalı, yeni sezonda turuncu beyazlı formamız için mücadele edecek!
Hoş geldin Selin!"
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi