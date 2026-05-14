VakıfBank'ın yıldızı ameliyat oldu: Uzun süre oynamayacak

VakıfBank'ın CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Imoco karşılaşmasında sakatlanan Katarina Dangubic'in ameliyat olduğu ve uzun süre oynayamayacağı belirtildi.

VakıfBank Spor Kulübü, Sırp voleybolcu Katarina Dangubic'in ülkesinde sol diz ön çapraz bağ ve iç yan bağ ameliyatı olduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SIRBİSTAN'DA AMELİYAT OLDU

"CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle sağlık sponsorumuz Academic Hospital’da yapılan ileri düzey tetkikleri sonucu ameliyat olmasına karar verilen sporcumuz Katarina Dangubic, ülkesi Sırbistan’da sol diz ön çapraz bağ ve iç yan bağ operasyonu geçirmiştir.

Ameliyatı başarılı geçen sporcumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizin bilgisi dahilinde ülkesinde başlanmış olup tedavisi ile ilgili resmi bilgilendirmeler kulübümüzce yapılmaya devam edecektir.

Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız."