VakıfBank ayrılığı açıkladı: Cansu Özbay'ı şoke eden karar

Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, geçen sezonu ayrıca Avrupa Şampiyonluğunu ve Kupa Voley'i de kazanarak bitirmişti.

Sarı siyahlı kulüp, yeni sezon öncesi geçen yılki ekibinden sürpriz ayrılığı duyurdu. Milli pasör Cansu Özbay'ı şoke eden karar ortaya çıktı.

VakıfBank, Cansu Özbay'ın birlikte çalıştığı pasör koçu Tyler James Sanders'la yolların ayrıldığını açıkladı.



Ayrılık bir video ile duyuruldu ve "Thank you Tyler James Sanders" ifadesi kullanıldı.

GEÇEN YIL GÖREVE BAŞLAMIŞTI

35 yaşındaki Kanadalı antrenör Tyler James Sanders, geçen yıl VakıfBank'ta pasör koçu görevine getirilmişti.

1 Temmuz 2025'te yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"VakıfBank, aktif oyunculuk kariyerinde ülkemizde de forma giyen Tyler James Sanders ile teknik kadrosuna takviye yaptı. 34 yaşındaki Kanadalı antrenör, sarı siyahlıların yeni yardımcı antrenörlerinden biri oldu.

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, teknik kadrosuna takviye gerçekleştirdi. 34 yaşındaki antrenör Tyler James Sanders, sarı siyahlıların teknik ekibine yardımcı antrenör olarak dahil oldu.

Aktif oyunculuk kariyerinde pasör olarak görev alan ve 2021’de kariyerini noktalayan Sanders; ülkemizde de Halkbank ve Arkas formaları giyerken, iki kez olimpiyatlarda mücadele etti.

Kanadalı antrenör, ülkesinde 5 yıldır çeşitli oyuncu geliştirme programlarında görev alırken, halen pasör antrenörü olarak çalışmalarına devam ediyor."

Tyler James Sanders, VakıfBank'ta görevde kaldığı 1 sezonda 3 kupa sevinci birden yaşadı.