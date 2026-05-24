Halk TV Spor Üzülmek yok kızlar! Filenin Sultanları: Galip sayılır bu yolda mağlup

Filenin Sultanları genç kadroyla katıldığı turnuvada ikinci maçında İtalya'ya 3-1 yenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Cenova şehrinde düzenlenen AeQuilibrim Cup turnuvasındaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları genç bir kadroyla katıldığı turnuvada maça Dilay, Defne, Yaprak, İlkin, Deniz, Karmen, Eylül'le başladı.

İtalya ise şu şekilde çıktı: Cambi, Adigwe, Antropova, Nervini, Manfredini, Meli, Fersino. İtalya'nın dünyaca ünlü yıldıcı Antropova'nın da hazırlık maçında kadroda olması dikkat çekti.

Karşılaşmayı kızlarımız 3-1 kaybetti. Maçın setleri 25-23, 20-25, 25-13, 25-17 tamamlandı.

İtalya'nın ünlü oyuncusu Antropova, 3 blok, 2 ace ve 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Genç sultanlarımız yenilseler de mücadeleleriyle dikkat çekti ve gelecek için ümit verdi.

Milli Takımımız, turnuvadaki üçüncü maçında bu akşam saat 18.00’da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Cenova'da bulunan Pala Sport Salonu'nda oynanacak.

