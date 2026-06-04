Uyumak yok davul zurna getir! Arizona'yı Türkler basacak
Venezuela'ya hazırlık maçında karşılaşacak olan A Milli Takım daha sonrasında Arizona'ya geçerek kamp yapacak. Millilerin kamp yapacağı Mesa'daki tesisler 8 Haziran'da kapılarını taraftarlara açacak.
2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, turnuva öncesi son sınavını Venezuela karşısında verecek.
7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde oynanacak hazırlık maçı TSİ 01.00’de başlayacak.
ARİZONA'DA KAMP YAPACAKLAR
Millilerimiz karşılaşmanın ardından bir diğer ABD eyaleti olan Arizona’ya geçerek kamp yapacak. Millilerimizin kamp yapacağı Mesa’daki tesisin işletmecisi Arizona Athletic Grounds’tan taraftarları sevindirecek bir hamle geldi.
8 HAZİRAN'DA TESİSLERİN KAPISI TARAFTARLARA AÇILACAK
Arizona Athletic Grounds, 8 Haziran’da taraftara kapılarını açacağını duyurdu. Ay-yıldızlıların antrenmanını yerinde takip edecek olan futbolseverler fotoğraf çektirme fotoğraf çektirme şansı da elde edecek.
TÜRK GÜNÜ DÜZENLENECEK
“FIFA Community Day” kapsamında Türk Günü düzenleyecek olan AZGrounds da 250 bileti kendilerinin dağıtacağını duyurdu.
HAVALİMANINDA KARŞILAMAK İÇİN ÇAĞRI YAPTILAR
Millilerimizin eyalete gelmesini bekleyen Arizona Türk-Amerikan Derneği vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Yerel saatle 17.45’te Phoenix Havalimanı’na gelecek millilerimizi karşılamaya çağıran dernek “Türkler, Uyumak yok! Davul-zurna getir” ifadelerini kullandı.