Üst üste ikinci maça da çıkmadılar: TFF küme düşürecek
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Yeni Malatyaspor üst üste ikinci maça da çıkmadı. Malatya ekibi TFF'nin kararıyla küme düşecek.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2. hafta devam ederken beklenen gelişme yaşandı. Deplasmanda Kırşehirspor ile karşılaşması gereken Yeni Malatyaspor maça çıkmadı.
ÜST ÜSTE İKİ MAÇA ÇIKMADILAR
Sezonun ilk maçında da evinde oynanması gereken Karaman FK maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor üst üste ikince aynı hareketi yaptı.
TFF KÜME DÜŞÜRECEK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kuralları gereğince bir sezonda iki maça çıkmayan takımlar PFDK kararları gereğince küme düşürülüyor.
Yeni Malatyaspor'un önümüzdeki günlerde açıklanacak olan PFDK kararıyla resmen küme düşürülmesi bekleniyor.
GEÇEN SENE DE AYNISI OLDU
Mali ve idari yönden büyük bir kriz içinde bulunan Yeni Malatyaspor geçtiğimiz sezon da TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta maçlara çıkmayarak küme düşmüştü.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi