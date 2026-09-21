Üst üste 2. kez yenildi "Oyuncularım iyi mücadele etti" dedi

TFF 1. Lig'de sezona iyi başlayan, ancak üst üste 2. kez yenilen Mardin 1969 Spor'da teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Albayrak, Kayserispor'a kendi sahalarında 1-0 yenildikleri maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin topla oynama yüzdesi çok yüksekti. Bunu maçtan önce biliyorduk. Daha çok rakipten kaptığımız toplardan, geçişlerden gol bulmaya çalıştık. Planımız o yöndeydi. Rakibin gerçekten güçlü, kaliteli ayakları ve iyi oyuncuları var. Buna rağmen pozisyon bulduk. Net diyebileceğimiz birkaç pozisyonumuz var ama pozisyon ve oyun üstünlüğü daha çok rakipteydi. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımız iyi bir mücadele gerçekleştirdi. Ellerinden gelen gayreti gösterdi. Söylediklerimizi yapmaya çalıştılar. Fakat futbolda her türlü sonuç var. Kendi seyircimizin önünde mağlup olmak istemezdik ama futbol içerisinde bunlar olabiliyor. Mağlup olduk, üzgünüz. Bu takım daha iyi işler yapabilecek güçte. Daha da iyi olabilecek bir takım. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyoruz."

KAYSERİSPOR CEPHESİ

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin de muhteşem bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gerin şöyle devam etti:

"Rakibimiz, bütün analizlerde çözümü çok zor bir takımdı. Çok şükür bunu 3 puanla kapattık. Öncelikle sahada mücadele eden iki takımın da futbolcularını tebrik ediyorum. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. İnanılmaz disiplinli oynadılar. Çünkü burada birazcık havaya girip farklı oynamaya kalkarsanız Mardin 1969 Spor size cezayı keser. Onun için taktik disipline uyan çocuklarımı gerçekten kutluyorum. Mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Milli araya kayıpsız girmek istiyorduk. Bunu başardık, çok sevinçliyiz. Bu milli arada daha önce eksikliklerimizi nasıl tamamlarız diye düşünüyorduk, çalışacağız, eksikliklerimizi tamamlayacağız ve daha iyi bir Kayserispor ortaya çıkaracağız. Çok zor bir ligde oynuyoruz. İnanılmaz takımlar var. Her takım birbirini yenebilir. Onun için gerçekten keyifli bir lig oluyor." (AA)