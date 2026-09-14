Deneyimli spor spikeri Kerem Öncel, 34 yıldır görev yaptığı TRT'den ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığını duyuran Öncel, 34 yıllık TRT serüveninin sona erdiğini belirterek yeni bir başlangıcın sinyalini verdi.

34 yıllık TRT yolculuğunun sona erdiğini ifade eden Öncel, bundan sonraki dönemde yeni bir mecra ve yeni bir heyecanla izleyicilerin karşısına çıkacağını açıkladı.

Deneyimli spiker, yeni projesinin adını da kamuoyuyla paylaştı. Öncel, "Başka Bir Futbol" adlı programla ekranlara dönüş yapacak.

Öncel, ayrılık ve yeni başlangıç mesajını "Yeniden hepinize merhaba!" sözleriyle tamamladı.

PROGRAMIN İLK YAYINI 14 EYLÜL'DE

"Başka Bir Futbol" programının ilk buluşmasının 14 Eylül saat 19.00'da gerçekleştirileceği açıklandı.