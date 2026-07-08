Ünlü pizza markası Süper Lig ekibine sponsor oldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Bandırma Bordo Basketbol, yeni sezon öncesinde ünlü pizza markası Pizzabulls ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

Yapılan anlaşma sonrası Bordo Basketbol, yeni sezonda ''Pizza Bulls Bordo Basketbol'' ismiyle mücadele edecek.

İstanbul'da gerçekleştirilen imza törenine Bordo Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez ile Pizza Bulls Kurucusu Cavit Can Kırbey katıldı.

''İŞ BİRLİKLERİ KURMAYI ÖNEMSİYORUZ''

Bordo Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez açıklamasında, ''Sürdürülebilir başarı için güçlü markalarla uzun vadeli iş birlikleri kurmayı önemsiyoruz. Pizza Bulls ile gerçekleştirilen bu anlaşmanın her iki taraf için de değerli kazanımlar sağlayacağına inanıyor, destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz'' dedi.

Konuşmasını sürdüren Göçmez, ''Bandırma, basketbola büyük sevgi duyan bir şehir. Bu şehirle bütünleşerek şampiyonluğa ulaşıldı. Şimdi aynı birliktelikle Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne renk katan, mücadeleci ve güçlü bir takım kimliği ortaya koymayı hedefliyoruz.

Bir yandan yeni sezon kadrosu oluşturulurken, diğer yandan güçlü bir finansal yapı için sponsorluk çalışmaları yürütülüyor. Pizzabulls ile yapılan bu iş birliğinin, 2026-2027 sezonunda sahadaki hedeflere ulaşma yolunda Bordo Basketbol’a önemli bir güç katacağına inanıyoruz'' şeklinde konuştu.

''GÜÇLÜ BİR ORTAKLIK GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZE İNANIYORUZ''

Pizzabulls Kurucusu Cavit Can Kırbey ise, ''Bandırma, basketbola heyecan katan özel şehirlerden biri. Bordo Basketbol’un ortaya koyduğu vizyon, kısa sürede yazdığı başarı hikâyesi ve yeni sezon hedefleri bizi bu iş birliğine yönlendirdi. Önümüzdeki dönemde hem Bordo Basketbol’un hem de Pizzabulls markasının değerine katkı sağlayacak güçlü bir ortaklık gerçekleştirdiğimize inanıyoruz'' yorumunu yaptı.