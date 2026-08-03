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Halk TV Spor Ünlü holding Erzurumspor'la anlaşınca ortalık karıştı

Ünlü holding Erzurumspor'la anlaşınca ortalık karıştı

İzmir merkezli Arkas Holding, Erzurumspor'la anlaştı. Ancak Arkas Holding'in bu anlaşması Altay taraftarının tepkisine yol açtı. Taraftarlar, kayyum sürecinde olan Altay'a destek verilmediği için tepki gösterdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ünlü holding Erzurumspor'la anlaşınca ortalık karıştı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da belirsizlik devam ediyor. Mali krizle boğuşan İzmir kulübünde başkan Sinan Kanlı başkanlığı bırakmaya hazırlanıyor. Ancak biriken borçlar nedeniyle yönetime henüz bir talip çıkmadı.

KAYYUM KARARI KAPIDA

112 yıllık kulübün kayyuma devredilmesi bekleniyor. Sinan Kanlı konuya dair yaptığı paylaşımda “Geldiğimiz noktada liglerin başlamasına çok dar bir zaman kaldığı gerçeği de ortada olmakla birlikte şu dakikadan sonra süreci bekletmenin Büyük Altay açısından doğru olmadığını düşünmekteyim. Pazartesi günü itibariyle ilgili makamlara başvurarak yönetimi bırakacağımızı üzülerek sizlere bildiriyorum” dedi.

Ünlü holding Erzurumspor'la anlaşınca ortalık karıştı - Resim : 1

ERZURUMSPOR'LA ANLAŞINCA ORTALIK KARIŞTI

Altay'da kayyum tartışmaları devam ederken Erzurumspor'da yapılan bir anlaşma ortalığı karıştırdı. İzmir merkezli Arkas Holding, mavi-beyazlılara sponsor oldu.

ALTAYLI TARAFTARLAR TEPKİLİ

Altay'ın zor durumda olduğu bir dönemde İzmir merkezli Arkas Holding'in sponsorluk anlaşması için Erzurumspor'u seçmesi tepkileri beraberinde getirdi.

Ünlü holding Erzurumspor'la anlaşınca ortalık karıştı - Resim : 2

YORUM YAĞDI

Altaylı taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda İzmir kulübüne destek olmadığı için Arkas Holding'e tepki gösterdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzurumspor İzmir Altay Süper Lig
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