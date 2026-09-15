Ümit Özat'tan Fenerbahçe çıkışı: O komutansa ben Atatürk'üm

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve kaptanı Ümit Özat, sarı-lacivertlilerin oynadığı oyuna eleştiriler yağdırdı.

Kerem ve Guendouzi'nin oyundan çıkarılmasını eleştiren Özat, "Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana en iyi oyunu oynayan Kerem'i çıkarttı. Oyunun ikinci yönünü en iyi oynadığı maçta Guendouzi'yi çıkarttı" yorumunu yaptı.

''O KOMUTANSA BEN ATATÜRK'ÜM''

Ümit Özat, cezası nedeniyle kadroda yer almayan Mert Hakan Yandaş hakkında sert ifadeler kullandı.

Özat, ''Benim bir alıp veremediğim yok. Ama ben performansa dayalı konuşuyorum. Yapmayın ya. Mert Hakan komutansa ben Atatürk’üm o zaman! 3 kupa kaldırdık biz. Bu kadar değil abi. Fenerbahçe formasının ağırlığını bu kadar şey yapmayın yani. Ne kaptanı ya? Kaptan dediğin senede 50 maç forma giyer. 25 maç yok ilk 11’de ya! Bu kadar basit mi kardeşim Fenerbahçe?'' sözlerini sarf etti.